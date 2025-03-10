Кабмін затвердив план заходів на 2025 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що уряд Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів на 2025 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки.
Документ визначає низку завдань, які мають бути виконані протягом цього року задля посилення кіберстійкості. Зокрема, це заходи за такими напрямами:
▪️ нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері кібербезпеки;
▪️ розвиток організаційно-технологічної складової національної системи кібербезпеки;
▪️ налагодження більш тісного співробітництва з міжнародними партнерами України;
▪️ впровадження ризик-орієнтованого підходу в частині заходів із забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури та державних органів;
▪️ подальший розвиток системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки.
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