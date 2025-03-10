Кабмін затвердив план заходів на 2025 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки

Документ визначає низку завдань, які мають бути виконані протягом цього року задля посилення кіберстійкості.

Фото: armyinform.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що уряд Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів на 2025 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки.

Документ визначає низку завдань, які мають бути виконані протягом цього року задля посилення кіберстійкості. Зокрема, це заходи за такими напрямами:

▪️ нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері кібербезпеки;

▪️ розвиток організаційно-технологічної складової національної системи кібербезпеки;

▪️ налагодження більш тісного співробітництва з міжнародними партнерами України;

▪️ впровадження ризик-орієнтованого підходу в частині заходів із забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури та державних органів;

▪️ подальший розвиток системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.