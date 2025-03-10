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Кабмін затвердив план заходів на 2025 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки

18:06, 10 березня 2025
Документ визначає низку завдань, які мають бути виконані протягом цього року задля посилення кіберстійкості.
Кабмін затвердив план заходів на 2025 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки
Фото: armyinform.com.ua
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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що уряд Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів на 2025 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки.

Документ визначає низку завдань, які мають бути виконані протягом цього року задля посилення кіберстійкості. Зокрема, це заходи за такими напрямами:

▪️ нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері кібербезпеки;

▪️ розвиток організаційно-технологічної складової національної системи кібербезпеки;

▪️ налагодження більш тісного співробітництва з міжнародними партнерами України;

▪️ впровадження ризик-орієнтованого підходу в частині заходів із забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури та державних органів;

▪️ подальший розвиток системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки.

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Кабінет Міністрів України кіберзахист

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