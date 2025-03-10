Практика судів
  1. В Україні

Пенсія в Україні — як змінити реквізити для отримання виплат

23:30, 10 березня 2025
У випадку зміни банківських реквізитів або банку пенсіонеру необхідно надати відповідну інформацію органу Пенсійного фонду.
Пенсія в Україні — як змінити реквізити для отримання виплат
Фото: ukrainianinpoland.pl
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як змінити реквізити для отримання пенсійних виплат.

У випадку зміни банківських реквізитів або банку пенсіонеру необхідно надати відповідну інформацію органу Пенсійного фонду України, щоб забезпечити своєчасне отримання пенсійних виплат.

Подати заяву на зміну виплатних реквізитів можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. 

Для цього авторизуйтеся на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» натисніть на пункт «Внесення змін до пенсійної справи», оберіть «Заява на зміну виплатних реквізитів (у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання)».

Заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте заздалегідь відскановані документи:

- паспорт заявника;

- ідентифікаційний номер;

- реквізити банківського рахунку.

При завантаженні сканованих копій документів враховуйте вимоги до їх виготовлення:

- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

- формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

- документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

- скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

- скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

- назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ».

Стан опрацювання заяви на зміну виплатних реквізитів можна переглянути в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати внесли до Верховної Ради проект про спорудження пам’ятника Джорджу Вашингтону в місті Києві

Група депутатів, серед яких Марія Мезенцева, Микола Тищенко, Євгенія Кравчук, пропонують Верховній Раді проголосувати за окрему постанову про спорудження пам’ятника Джорджу Вашингтону в місті Києві.

В рамках програми Національного кешбеку громадяни одержали у середньому по 105 грн на місяць — Гетманцев

Якщо поділити 714 млн грн на кількість їх одержувачів – вийде у середньому по 105 грн за місяць — Данило Гетманцев проаналізував підсумки виконання програми «Національний кешбек».

Давид Арахамія з колегами зареєстрував проект для створення преференцій бізнесу країн-партнерів в рамках Післявоєнного Альянсу

Пропонується розробити закони для надання преференцій країнам-партнерам в рамках Післявоєнного Альянсу.

Чи є рапорт слідчого або прокурора про виявлення злочину процесуальним документом

Широко практикується подання слідчими (детективами) та прокурорами своїм керівникам рапортів (доповідних записок, службових записок) про самостійне виявлення ними кримінальних правопорушень, які у подальшому використовуються як підстава для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, але дослідження такої практики викликає обґрунтовані сумніви стосовно її правомірності.

Стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють провадження про штрафи від ТЦК – комітет рекомендує прийняти закон

У разі проходження військової служби порушником військового обліку «адмінки» за таке порушення мають закрити – фінальна редакція законопроекту про знижку в 50% штрафу від ТЦК.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради