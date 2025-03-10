Пенсія в Україні — як змінити реквізити для отримання виплат

У випадку зміни банківських реквізитів або банку пенсіонеру необхідно надати відповідну інформацію органу Пенсійного фонду.

Фото: ukrainianinpoland.pl

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як змінити реквізити для отримання пенсійних виплат.

У випадку зміни банківських реквізитів або банку пенсіонеру необхідно надати відповідну інформацію органу Пенсійного фонду України, щоб забезпечити своєчасне отримання пенсійних виплат.

Подати заяву на зміну виплатних реквізитів можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього авторизуйтеся на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» натисніть на пункт «Внесення змін до пенсійної справи», оберіть «Заява на зміну виплатних реквізитів (у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання)».

Заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте заздалегідь відскановані документи:

- паспорт заявника;

- ідентифікаційний номер;

- реквізити банківського рахунку.

При завантаженні сканованих копій документів враховуйте вимоги до їх виготовлення:

- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

- формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

- документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

- скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

- скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

- назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ».

Стан опрацювання заяви на зміну виплатних реквізитів можна переглянути в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».

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