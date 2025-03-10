Синоптики відреагували на заяви ЗМІ про руйнівний ураган, який суне в Україну

Офіційні попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні уповноважений надавати виключно Український гідрометеорологічний центр.

Джерело фото: Associated Press

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В Українському гідрометеорологічному центрі наголосив на неприпустимості поширення недостовірної та маніпулятивної інформації про погодні умови.

«Звертаємо увагу, що аналіз розрахункових моделей без належних знань у сфері метеорології призводить до викривлення реальної картини погодних процесів. Використання клікбейтних заголовків та емоційно забарвлених тверджень сприяє поширенню необґрунтованої паніки серед населення, що в умовах загального інформаційного навантаження є вкрай безвідповідальним кроком», - пояснили там.

В Укргідрометцентрі наголошують, що офіційні попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні уповноважений надавати виключно Український гідрометеорологічний центр. Вся актуальна інформація щодо прогнозів та попереджень доступна на офіційних ресурсах.

Відтак, представників медіа закликають відповідально ставитися до поширення метеорологічної інформації та не вводити громадськість в оману некоректними інтерпретаціями прогнозів, зокрема про те, що «ураган руйнівної потужності мчить» в Україну.

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