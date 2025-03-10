На Львівщині викрили працівників банку, які вкрали у своїх клієнтів мільйони гривень

Підозрюваним вдалося перевипустити близько дев’ятнадцяти карток клієнтів банку.

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Управління СБ України у Львівській області повідомило, що викрило та заблокувало ще одну організовану злочинну групу, які протягом 2023-2024 років викрадали кошти з банківських карток громадян.

Зазначається, що до організації оборудки причетні шестеро працівників одного з районних відділень Львівської регіональної філії державного банку.

«Користуючись службовим становищем, вони здійснювали несанкціонований доступ до рахунків громадян. Після чого працівники банку перевипускали картки та знімали кошти без відома клієнтів», - повідомили в СБУ.

Лише по одному із задокументованих епізодів зловмисники привласнили кошти з рахунків на загальну сума 1,3 млн грн.

За даними Львівської обласної прокуратури, підозрюваним вдалося перевипустити близько дев’ятнадцяти карток клієнтів банку.

У спецслужбі наголосили, що йдеться про певну категорію клієнтів з тимчасово окупованих території, які мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, під час яких виявили докази протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів усім учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру. Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми та встановлення всіх деталей.

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