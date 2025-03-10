На Львовщине разоблачили сотрудников банка, которые украли у своих клиентов миллионы гривен

Подозреваемым удалось перевыпустить около девятнадцати карт клиентов банка.

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Управление СБУ во Львовской области сообщило, что выявило и заблокировало еще одну организованную преступную группу, которая в течение 2023-2024 годов похищала средства с банковских карт граждан.

Отмечается, что к организации схемы причастны шесть сотрудников одного из районных отделений Львовского регионального филиала государственного банка.

«Пользуясь служебным положением, они осуществляли несанкционированный доступ к счетам граждан. После этого сотрудники банка перевыпускали карты и снимали средства без ведома клиентов», – сообщили в СБУ.

Только по одному из задокументированных эпизодов злоумышленники присвоили средства со счетов на общую сумму 1,3 млн грн.

По данным Львовской областной прокуратуры, подозреваемым удалось перевыпустить около девятнадцати карт клиентов банка.

В спецслужбе подчеркнули, что речь идет о определенной категории клиентов с временно оккупированных территорий, которые имели сбережения в финансовых учреждениях на подконтрольной Украине территории.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов, в ходе которых обнаружили доказательства противоправной деятельности.

На основании собранных доказательств всем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении. В настоящее время продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы и установления всех деталей.

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