Практика судов
  1. В Украине

Угрозы окружения подразделений ВСУ в Курской области нет – Главнокомандующий Сырский

17:04, 10 марта 2025
В то же время Александр Сырский принял решение об усилении военных необходимыми силами и средствами, в частности, РЭБ и беспилотной составляющей.
Угрозы окружения подразделений ВСУ в Курской области нет – Главнокомандующий Сырский
Источник иллюстративного изображения: Генеральный штаб ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

«Ряд населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, фактически уже не существует – они разрушены огневым воздействием агрессора. Несмотря на привлечение к наступательным действиям значительного количества российских войск, усиленных северокорейской пехотой, враг несет значительные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты», – указал Александр Сырский во время работы в операционной зоне группировки войск «Курск».

По словам Главнокомандующего, отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника, пытающиеся проникнуть на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами наших войск.

«На месте принял решение о усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБ и беспилотной составляющей. В настоящее время угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения своевременно проводят маневры на выгодные рубежи обороны», – подчеркнул Александр Сырский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные война Александр Сырский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Относительно уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют производства о штрафах от ТЦК – комитет рекомендует принять закон

В случае прохождения военной службы нарушителем военного учета «админки» за такое нарушение должны быть закрыты – финальная редакция законопроекта о скидке в 50% штрафа от ТЦК.

Реформа зарплат и премий чиновников должна заработать с 1 апреля 2025 года — Рада рассмотрит законопроект во втором чтении

Минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, в случае принятия закона составит не менее 2,5 размеров прожиточного минимума, то есть не менее 7570 грн по состоянию на 2025 год.

Верховный Суд при решении образцовых дел, которые касаются бюджета, будет привлекать главного распорядителя бюджетных средств

При открытии производства по образцовому делу Верховный Суд сможет привлекать соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

USAID потратила десятки миллиардов долларов способом, который не соответствовал и даже наносил ущерб национальным интересам США – Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 83% программ USAID будут отменены.

Верховная Рада готовится изменить порядок рассмотрения пенсионных и социальных дел в админсудах

Депутаты указывают, что споры о пенсионных и других социальных выплатах составляют огромную долю от общей нагрузки на административные суды, и их количество постоянно растет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова