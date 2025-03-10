Угрозы окружения подразделений ВСУ в Курской области нет – Главнокомандующий Сырский

В то же время Александр Сырский принял решение об усилении военных необходимыми силами и средствами, в частности, РЭБ и беспилотной составляющей.

Источник иллюстративного изображения: Генеральный штаб ВСУ

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Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

«Ряд населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, фактически уже не существует – они разрушены огневым воздействием агрессора. Несмотря на привлечение к наступательным действиям значительного количества российских войск, усиленных северокорейской пехотой, враг несет значительные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты», – указал Александр Сырский во время работы в операционной зоне группировки войск «Курск».

По словам Главнокомандующего, отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника, пытающиеся проникнуть на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами наших войск.

«На месте принял решение о усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБ и беспилотной составляющей. В настоящее время угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения своевременно проводят маневры на выгодные рубежи обороны», – подчеркнул Александр Сырский.

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