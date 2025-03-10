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Загрози оточення підрозділів ЗСУ в Курській області немає – Головнокомандувач Сирський

17:04, 10 березня 2025
Водночас Олександр Сирський прийняв рішення щодо посилення військових необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою.
Загрози оточення підрозділів ЗСУ в Курській області немає – Головнокомандувач Сирський
Джерело ілюстративного зображення: Генеральний штаб ЗСУ
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Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

«Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує – вони зруйновані вогневим впливом агресора. Незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти», - вказав Олександр Сирський під час роботи в операційній зоні угруповання військ «Курськ».

За словами Головнокомандувача, окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ.

«На місці прийняв рішення щодо посилення нашого угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою. Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони», - наголосив Олександр Сирський.

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ЗСУ військові війна Олександр Сирський

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