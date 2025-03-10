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В КМДА повідомили, коли у Києві планують відключити опалення

16:59, 10 березня 2025
В КМДА наголосили, що відключення опалення в житловому секторі залежить від температурних показників.
В КМДА повідомили, коли у Києві планують відключити опалення
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Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв повідомив, що наприкінці поточного та на початку наступного тижня в Києві очікується похолодання з можливими температурами нижче нуля, тому рішення щодо завершення опалювального сезону буде прийнято, зважаючи на ці фактори.

Він нагадав, що столиця України має одну з найбільших систем теплопостачання в Європі: майже 3 тисячі кілометрів теплових мереж, сотні джерел теплопостачання.

«Масштаб теплоенергетичного комплексу робить його досить інертним із точки зору увімкнення чи вимкнення тепла. Ці процеси, як правило, займають орієнтовно до тижня. Теплопостачальні підприємства міста постійно моніторять температуру зовнішнього повітря та перспективний прогноз. Щойно погода стабілізується, це дасть нам можливість відключити опалення», – зазначив він.

Також Пантелеєв наголосив, що відсутність опалення спричинить збільшення споживання електроенергії та її можливого дефіциту через обсяги пошкоджень української енергосистеми.

Він нагадав, що місто завжди орієнтується на температурні показники під час початку і завершення опалювального сезону, намагаючись максимально раціонально використовувати енергоресурси, і подбати про те, щоб кияни не платили зайвого за тепло. Наприклад, минулий опалювальний сезон завершили 28 березня.

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КМДА опалення

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