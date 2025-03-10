У НАЗК роз’яснили питання про дані для декларації та декларування коштів з «кредитки»

У НАЗК також пояснили, чи можливо отримати ще одну спробу для виправлення декларації, якщо виправлена декларація вже подана або після подання документа пройшло більше 30 днів.

Фото: minfin.com.ua

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Національне агентство з питань запобігання корупції відповіло на запитання громадян про дані для декларації, декларування коштів з «кредитки» та що робити, якщо допущена помилка в декларації, а спробу для виправлення використано.

Як довго формуються дані для декларації?

Довідка «Дані для декларації» може формуватись тривалий час. Це пов'язано зі спроможністю деяких інших реєстрів надавати інформацію про декларанта чи члена сім’ї. В залежності від навантаження на реєстри формування довідки може тривати від декількох годин до декількох днів.

Зауважте, що статус “Запит в процесі обробки” стосовно члена сім’ї означає, що він ще не надав підтвердження в додатку “Дія”. Водночас такий статус стосовно декларанта свідчить про те, що дані вже в процесі формування, оскільки погодження запиту через додаток “Дія” суб’єкту декларування не надходить.

Докладніше у роз’ясненнях НАЗК.

Чи відносяться кошти кредитного ліміту до грошових активів чи доходів?

Ні. Кредитний ліміт або, іншими словами - кредитна лінія, на банківських картках, або аналогічні за змістом пропозиції не відносяться до грошових активів декларанта або членів його сім’ї, та не є доходом. Загальне роз’яснення про те, чи є доходом кошти, отримані як позика, кредит, або інші фінансові зобов’язання, міститься за посиланням.

За наявності власних коштів на такому рахунку вони підлягають декларуванню за загальними правилами.

Докладніше у роз’ясненнях НАЗК.

Чи можливо отримати ще одну спробу для виправлення декларації, якщо виправлена декларація вже подана або після подання документа пройшло більше 30 днів?

Ні. Внести виправлення в подану декларацію можливо лише один раз впродовж 30 календарних днів. Якщо помилка виявлена пізніше, радимо поінформувати про це НАЗК через персональний електронний кабінет користувача Реєстру декларацій, де поруч із вкладками «Мої документи» та «Мій профіль», знаходиться вкладка «Мої повідомлення».

Оберіть її, напишіть повідомлення, в якому детально у вільній формі опишіть виявлені неточності або помилки та їх причини.

Раніше у НАЗК нагадали про покарання за недостовірні відомості в декларації.

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