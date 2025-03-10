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В НАПК разъяснили вопросы о данных для декларации и декларировании средств с «кредитки»

16:45, 10 марта 2025
В НАПК также объяснили, возможно ли получить еще одну попытку для исправления декларации, если исправленная декларация уже подана или после подачи документа прошло более 30 дней.
В НАПК разъяснили вопросы о данных для декларации и декларировании средств с «кредитки»
Фото: minfin.com.ua
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ответило на вопросы граждан о данных для декларации, декларировании средств с «кредитки» и что делать, если в декларации допущена ошибка, а попытка исправления уже использована.

Как долго формируются данные для декларации?

Справка «Данные для декларации» может формироваться длительное время. Это связано со способностью некоторых реестров предоставлять информацию о декларанте или члене его семьи. В зависимости от нагрузки на реестры формирование справки может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Обратите внимание, что статус «Запрос в процессе обработки» в отношении члена семьи означает, что он еще не дал подтверждение в приложении «Дія». В то же время такой статус в отношении самого декларанта свидетельствует о том, что данные уже находятся в процессе формирования, поскольку подтверждение запроса через приложение «Дія» декларанту не отправляется.

Подробнее в разъяснениях НАПК.

Относятся ли средства кредитного лимита к денежным активам или доходам?

Нет. Кредитный лимит или, другими словами, кредитная линия на банковских картах, а также аналогичные предложения не относятся к денежным активам декларанта или членов его семьи и не являются доходом.

Общее разъяснение о том, считаются ли доходом средства, полученные как заем, кредит или другие финансовые обязательства, доступно по ссылке.

Если на таком счете есть собственные средства, они подлежат декларированию по общим правилам.

Подробнее в разъяснениях НАПК.

Можно ли получить еще одну попытку для исправления декларации, если исправленная декларация уже подана или после подачи документа прошло более 30 дней?

Нет. Внести исправления в поданную декларацию можно только один раз в течение 30 календарных дней. Если ошибка выявлена позже, рекомендуем проинформировать об этом НАПК через персональный электронный кабинет пользователя Реестра деклараций, где рядом с вкладками «Мои документы» и «Мой профиль» находится вкладка «Мои сообщения».

Выберите ее, напишите сообщение, в котором подробно в свободной форме опишите выявленные неточности или ошибки и их причины.

Ранее в НАПК напомнило о наказании за недостоверные сведения в декларации.

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