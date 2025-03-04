В НАПК напомнило о наказании за недостоверные сведения в декларации

Закон предусматривает четкие последствия за отображение недостоверных сведений в декларации – от дисциплинарной до уголовной ответственности.

Фото: nazk.gov.ua

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило о последствиях, которые могут наступить за недостоверные сведения в декларации.

Закон предусматривает четкие последствия за отображение ложных сведений в декларации – от дисциплинарной до уголовной ответственности.

Уголовная ответственность по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины «Декларирование недостоверной информации» наступает, если расхождение между внесенными декларантом и достоверными сведениями составляет:

от 500 до 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В таком случае предусмотрено наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн - 68 тыс. грн), либо общественных работ от 150 до 240 часов, либо ограничения свободы до 2 лет с запретом занимать определенные должности до 3 лет.

более 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – штраф от 4 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы, ограничение или лишение свободы до 2 лет, а также запрет занимать определенные должности до 3 лет.

Административная ответственность, предусмотренная ч. 4 ст. 172-6 КУоАП «Нарушение требований финансового контроля», наступает, если несоответствие данных, указанных в декларации, составляет от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В этом случае к нарушителю применяется штраф от 1 тыс. до 2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, в соответствии с законодательством, в частности ч. 2 ст. 65-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции», если суд не лишил лицо права занимать определенные должности или заниматься деятельностью, связанной с государственными функциями или функциями местного самоуправления, оно может быть привлечено к дисциплинарной ответственности.

Сведения о лицах, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, вносятся в Реестр нарушителей.

НАПК напомнило, что проводит полные проверки деклараций по риск-ориентированному подходу.

Порядок проведения полной проверки декларации разграничивает понятия недостоверных и неточных сведений в зависимости от размера выявленных расхождений в декларации.

Недостоверные сведения – это сведения в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму, превышающую 100 прожиточных минимумов, и/или сведения, которые не позволяют идентифицировать члена семьи субъекта декларирования или объект декларирования.

Неточные сведения – это сведения, которые отличаются от достоверных на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, и/или сведения, которые не соответствуют действительности, но в совокупности с другими данными позволяют идентифицировать члена семьи субъекта декларирования или объект декларирования.

Как рассчитывается размер недостоверных сведений?

Определяется разница между задекларированными и достоверными данными по каждому объекту.

Вычисляется общая сумма расхождений в каждом разделе декларации.

Общая сумма всех несоответствий в декларации отображается в заключении «Справка по результатам проведенной полной проверки» как результат проверки в части установления достоверности задекларированных сведений.

Вывод о том, являются ли расхождения в декларации неточными или недостоверными сведениями, зависит именно от общей суммы выявленных расхождений данных во всех разделах декларации. Подробнее читайте здесь.

Что делать декларанту, если он обнаружил ошибку в декларации?

Декларант имеет 30 дней после подачи декларации для внесения исправлений.

Если этот срок пропущен, можно подать объяснение через персональный электронный кабинет Реестра деклараций, приложив документы, подтверждающие ошибку. Подробнее читайте здесь.

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