Макрон и Орбан обсудят Украину накануне саммита ЕС по обороне

Главной темой переговоров Макрона и Орбана станет война между РФ и Украиной.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 марта встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры пройдут накануне саммита ЕС по вопросам обороны. Об этом сообщает The Guardian.

Главной темой переговоров Макрона и Орбана станет война между РФ и Украиной.

Также венгерский премьер заявил, что «видит больше шансов найти пути сотрудничества по вопросам общей безопасности ЕС, чем по Украине на саммите в четверг».

Отвечая на вопрос журналиста, Орбан подтвердил, что 2 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и они обсудили «все».

Как известно, 6 марта лидеры ЕС соберутся на внеочередной саммит, посвященный укреплению обороны Европы.

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