Налоговая объясняет, какой штраф предусмотрен за фискальный чек без обязательных реквизитов, в том числе без акцизного налога

Налоговая служба разъясняет, какой штраф предусмотрен за фискальный чек без обязательных реквизитов, в том числе без акцизного налога.
Документ не считается расчетным в случае отсутствия хотя бы одного из обязательных реквизитов, а также при несоответствии его назначению.
По решению контролирующих органов к субъектам хозяйственной деятельности применяются финансовые санкции в следующих размерах:
Кроме того, за указанное нарушение к физическим лицам – предпринимателям, являющимся плательщиками единого налога и не зарегистрированным как плательщики налога на добавленную стоимость, которые осуществляют продажу товаров (за исключением, в частности, подакцизных товаров, технически сложных бытовых приборов, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, медицинских изделий, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов) или предоставляют услуги, применяется финансовая ответственность в следующих размерах:
Также за указанные нарушения должностные лица и работники торговли, общественного питания и сферы услуг привлекаются к административной ответственности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.