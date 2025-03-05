Налоговая объясняет, какой штраф предусмотрен за фискальный чек без обязательных реквизитов, в том числе без акцизного налога

Фискальный чек не признается расчетным, если в нем отсутствует хотя бы один из обязательных реквизитов или нарушена сфера его назначения.

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Налоговая служба разъясняет, какой штраф предусмотрен за фискальный чек без обязательных реквизитов, в том числе без акцизного налога.

Документ не считается расчетным в случае отсутствия хотя бы одного из обязательных реквизитов, а также при несоответствии его назначению.

По решению контролирующих органов к субъектам хозяйственной деятельности применяются финансовые санкции в следующих размерах:

за первое нарушение – 100% суммы, на которую была осуществлена продажа товаров (работ, услуг) и/или произведены расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями.

за каждое последующее нарушение – 150% суммы, на которую была осуществлена продажа товаров (работ, услуг) и/или произведены расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями.

Кроме того, за указанное нарушение к физическим лицам – предпринимателям, являющимся плательщиками единого налога и не зарегистрированным как плательщики налога на добавленную стоимость, которые осуществляют продажу товаров (за исключением, в частности, подакцизных товаров, технически сложных бытовых приборов, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, медицинских изделий, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов) или предоставляют услуги, применяется финансовая ответственность в следующих размерах:

25% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) – за первое нарушение.

50% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) – за каждое последующее нарушение.

Также за указанные нарушения должностные лица и работники торговли, общественного питания и сферы услуг привлекаются к административной ответственности.

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