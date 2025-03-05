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Податкова пояснює, який штраф передбачено за фіскальний чек без обов’язкових реквізитів, в тому числі без акцизного податку

21:11, 5 березня 2025
Фіскальний чек не визнається розрахунковим, якщо в ньому відсутній хоча б один з обов’язкових реквізитів або порушено сферу його призначення.
Податкова пояснює, який штраф передбачено за фіскальний чек без обов’язкових реквізитів, в тому числі без акцизного податку
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Податкова служба пояснює, який штраф передбачено за фіскальний чек без обов’язкових реквізитів, в тому числі без акцизного податку.

Документ не є розрахунковим у разі відсутності в ньому хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення.

За рішенням контролюючих органів до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

- порушення вчинене вперше – 100 відс. суми, на яку здійснено продаж товарів (робіт, послуг) та/або розрахунки при організації та проведенні азартних ігор з порушеннями;

- за кожне наступне вчинене порушення – 150 відс. суми, на яку здійснено продаж товарів (робіт, послуг) та/або розрахунки при організації та проведенні азартних ігор з порушеннями.

При цьому, за наведене порушення до фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, що здійснюють діяльність з продажу товарів (крім, зокрема, підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів) або надають послуги, фінансова відповідальність застосовується у таких розмірах:

- 25 відс. вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;

- 50 відс. вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Також, за зазначені порушення посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, притягуються до адміністративної відповідальності.

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