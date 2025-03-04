В Єврокомісії не вважають, що вправі коментувати дії США стосовно призупинення постачання зброї Україні

В Єврокомісії не коментують призупинення США постачання зброї Україні, у Великій Британії теж поки мовчать, хоча Стармер мав телефонну розмову з Трампом напередодні.

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Єврокомісія вирішила поки не коментувати рішення США призупинити постачання зброї Україні, але там запевняють у «непохитності підтримки з боку ЄС».

«Я не вважаю, що ми маємо право коментувати рішення чи оголошення, зроблені по той бік Атлантики. Що, на мою думку, залишається надзвичайно важливим, так це непохитна підтримка ЄС наших друзів в Україні», - сказав на брифінгу речник Європейської комісії Стефан Керсмакер.

На запитання, чи готовий ЄС заповнити цю прогалину в постачанні зброї, речник звернув увагу на лист президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів ЄС з планом «Переозброїти Європу» із закликом до збільшення витрат у сфері оборони. «Президент виклала свої ідеї, які будуть закладені в дискусії, які відбудуться з лідерами 6 березня, і тоді побачимо, як далі розвиватимуться справи», - зазначив Керсмакер.

В свою чергу, у Лондоні офіційний речник прем'єр-міністра заявив, що Кір Стармер розмовляв із президентом США Дональдом Трампом 3 березня, але відмовився уточнити, чи відбулася ця розмова до чи після того, як було вирішено призупинити постачання зброї України.

Раніше речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський заявив, що адміністрація Трампа зробила цей крок без консультацій із союзниками.

Нагадаємо, що офіційного оголошення про призупинку постачання зброї України від США поки не прозвучало.

Нагадаємо, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня запропонувала створити новий фонд для збільшення військових витрат у всьому Європейському Союзі.

Вона запропонувала дозволити країнам ЄС залучити до 150 мільярдів євро позик у рамках плану з п’яти частин щодо збільшення витрат на оборону.

Втім, у країнах ЄС побоюються, що Урсула фон дер Ляєн скористається ситуацією, щоб зосередити контроль над оборонними фінансами в Брюсселі. Її підхід уже викликав невдоволення в минулому: під час пандемії COVID-19 вона централізувала закупівлю вакцин. Це принесло їй прізвисько «Королева Урсула», і тепер країни ЄС не хочуть, щоб подібне повторилося у сфері оборони.

Автор: Наталя Мамченко

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