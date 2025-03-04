Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

В Єврокомісії не вважають, що вправі коментувати дії США стосовно призупинення постачання зброї Україні

16:06, 4 березня 2025
В Єврокомісії не коментують призупинення США постачання зброї Україні, у Великій Британії теж поки мовчать, хоча Стармер мав телефонну розмову з Трампом напередодні.
В Єврокомісії не вважають, що вправі коментувати дії США стосовно призупинення постачання зброї Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Єврокомісія вирішила поки не коментувати рішення США призупинити постачання зброї Україні, але там запевняють у «непохитності підтримки з боку ЄС».

«Я не вважаю, що ми маємо право коментувати рішення чи оголошення, зроблені по той бік Атлантики. Що, на мою думку, залишається надзвичайно важливим, так це непохитна підтримка ЄС наших друзів в Україні», - сказав на брифінгу речник Європейської комісії Стефан Керсмакер.

На запитання, чи готовий ЄС заповнити цю прогалину в постачанні зброї, речник звернув увагу на лист президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів ЄС з планом «Переозброїти Європу» із закликом до збільшення витрат у сфері оборони. «Президент виклала свої ідеї, які будуть закладені в дискусії, які відбудуться з лідерами 6 березня, і тоді побачимо, як далі розвиватимуться справи», - зазначив Керсмакер.

В свою чергу, у Лондоні офіційний речник прем'єр-міністра заявив, що Кір Стармер розмовляв із президентом США Дональдом Трампом 3 березня, але відмовився уточнити, чи відбулася ця розмова до чи після того, як було вирішено призупинити постачання зброї України.

Раніше речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський заявив, що адміністрація Трампа зробила цей крок без консультацій із союзниками.

Нагадаємо, що офіційного оголошення про призупинку постачання зброї України від США поки не прозвучало.

Нагадаємо, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня запропонувала створити новий фонд для збільшення військових витрат у всьому Європейському Союзі.

Вона запропонувала дозволити країнам ЄС залучити до 150 мільярдів євро позик у рамках плану з п’яти частин щодо збільшення витрат на оборону.

Втім, у країнах ЄС побоюються, що Урсула фон дер Ляєн скористається ситуацією, щоб зосередити контроль над оборонними фінансами в Брюсселі. Її підхід уже викликав невдоволення в минулому: під час пандемії COVID-19 вона централізувала закупівлю вакцин. Це принесло їй прізвисько «Королева Урсула», і тепер країни ЄС не хочуть, щоб подібне повторилося у сфері оборони.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США зброя Україна Єврокомісія військова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Єврокомісії не вважають, що вправі коментувати дії США стосовно призупинення постачання зброї Україні

В Єврокомісії не коментують призупинення США постачання зброї Україні, у Великій Британії теж поки мовчать, хоча Стармер мав телефонну розмову з Трампом напередодні.

Якщо учасник справи вказав у скарзі до суду телефон та електронну адресу, він зобов’язаний отримувати повідомлення і відповідати на них – Верховний Суд

Скаржниця стверджувала, що виклик у судове засідання за допомогою SMS-повідомлень за відсутності на це її письмової згоди суперечить приписам КПК.

Верховній Раді пропонують відновити систему військових судів

У парламенті зареєстровано законопроект щодо відновлення в Україні системи військових судів.

Вища рада правосуддя вирішила не продовжувати на три місяці строк повноважень членів ВРП Віталія Саліхова та Інни Плахтій

Члени ВРП, у яких у березні спливають повноваження, не будуть працювати більше визначеного законом строку – у складі ВРП залишиться 15 членів Ради правосуддя.

Місцевий суд може оцінювати рішення слідчого і прокурора на стадії підготовчого судового засідання, розглядаючи клопотання про закриття провадження у зв’язку зі спливом строків розслідування – Верховний Суд

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду пояснила, чи може суд першої інстанції на стадії підготовчого судового засідання під час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження на підставі спливу строків досудового розслідування оцінювати рішення слідчого, прокурора чи слідчого судді.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва