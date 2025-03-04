Урсула фон дер Ляєн оголосила свій план «Переозброїти Європу» зі створення фонду на 150 мільярдів євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує створити новий фонд загальної оборони в розмірі 150 мільярдів євро, але механізм збору коштів поки нечітко зрозумілий.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня запропонувала створити новий фонд для збільшення військових витрат у всьому Європейському Союзі.

Вона запропонувала дозволити країнам ЄС залучити до 150 мільярдів євро позик у рамках плану з п’яти частин щодо збільшення витрат на оборону.

Виступаючи перед журналістами, вона представила план «Переозброїти Європу», щоб розблокувати до 800 мільярдів євро додаткових витрат на оборону протягом наступних років. Вона виклала ці ідеї в листі до національних урядів.

Однак у своїй заяві вона стримано сказала, звідки надійде це фінансування.

Як зазначає Politico, декілька офіційних осіб вважають, що він буде частково профінансований за рахунок невитребуваних позик у розмірі 93 мільярди євро, які були надані в рамках Фонду відновлення ЄС після COVID-19, що був створений у 2021 році для стимулювання зелених і цифрових інвестицій.

Представники Комісії впевнені, що невикористані гроші можна перепрофілювати за підтримки простої більшості країн ЄС, а не одностайності.

Разом з тим, як раніше повідомляло Politico, у країнах ЄС побоюються, що Урсула фон дер Ляєн скористається ситуацією, щоб зосередити контроль над оборонними фінансами в Брюсселі. Її підхід уже викликав невдоволення в минулому: під час пандемії COVID-19 вона централізувала закупівлю вакцин. Це принесло їй прізвисько «Королева Урсула», і тепер країни ЄС не хочуть, щоб подібне повторилося у сфері оборони.

27 послів блоку відреагують на ідеї фон дер Ляєн під час зустрічі 4 березня, яка закладе основу для саміту лідерів ЄС із високими ставками 6 березня.

«Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України, а також для вирішення довгострокової потреби взяти на себе більшу відповідальність за нашу власну європейську безпеку», – сказала фон дер Ляєн.

Комісія хоче спростити збільшення витрат на оборону, не порушуючи правил ЄС, які обмежують державний борг і дефіцит.

Щоб створити більше фіскального простору, фон дер Ляєн сказала, що вона запустить національну клаузулу ЄС, згідно з якою військові витрати не будуть зараховуватися до механізму покарання блоку для країн, які порушують ліміти витрат ЄС.

Це положення може бути активовано, коли «виняткові обставини поза контролем держави-члена призводять до значного впливу на державні фінанси» країни відповідно до правил витрат ЄС, які були оновлені минулого року.

Проте фон дер Ляєн не озвучила конкретних умов, які вона додасть, щоб запобігти шаленим видаткам країн із великими боргами.

Міністри фінансів ЄС обговорять це на запланованій зустрічі наступного тижня.

У рамках плану вона також запропонувала країнам ЄС дешеві позики на оборону, намагаючись мобілізувати фінансування.

Новий інструмент коштуватиме 150 мільярдів євро та фінансуватиме оборонний потенціал ЄС, включаючи артилерію, ракети, боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками. Ці гроші також звільнять країнам ЄС місце для надсилання зброї для України.

«З цим обладнанням країни-члени можуть значно посилити свою підтримку Україні», – додала фон дер Ляєн.

Країни з великими боргами, такі як Франція, Італія та Іспанія, натомість віддають перевагу спільному боргу ЄС на оборону, але це залишається суперечливим для Німеччині та деяких країн Північної Європи.

Президент Комісії також запропонував перепрофілювати більше регіональних фондів на оборонні цілі, розблокувати приватний капітал шляхом створення загальноєвропейського інвестиційного простору та змінити правила Європейського інвестиційного банку, щоб дозволити більше військових витрат.

В останньому проекті висновків для саміту лідерів ЄС, який відбудеться 6 березня, наголошується, що практика банку «щодо ключових оборонних проектів» має змінитися та що обсяг доступного фінансування має збільшитися.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.