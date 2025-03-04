У Києві агентство Reuters знову запустило пряму трансляцію з Майдану Незалежності — у КМВА відреагували

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що запит на дозвіл проведення трансляції не надходив.

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4 березня інформаційна агенція Reuters знову запустила вуличну онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності в Києві.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що запит на дозвіл проведення трансляції не надходив.

«Запит на дозвіл проведення трансляції не надходив. Звернулися до СБУ. Трансляцію оперативно зупинили», - заявив він.

В описі до трансляції зазначається: «Вид на Майдан Незалежності в Києві після того, як посадовець Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні після його сутички з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня».

Нагадаємо, що 18 лютого інформагенція Reuters також вела пряму трансляцію з Майдану Незалежності у Києві, що обурило мережу та представників ЗМІ. Після звернення місцевої влади до правоохоронців трансляцію було припинено.

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