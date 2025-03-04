Офіційного рішення про скасування військової допомоги США Україні не було, – The Economist

За інформацією джерел The Economist, наразі рішення про скасування військової допомоги Україні обмежуються лише висвітленням у ЗМІ.

Фото: armyinform.com.ua

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Як раніше повідомляли ЗМІ, зокрема видання Bloomberg та агентство Reuters, США припиняють військову допомогу Україні.

Проте кореспондент The Economist Олівер Керролл стверджує, що офіційного рішення та доказів скасування військової допомоги США не було.

«Мені сказали, що наразі військове удушення Трампа обмежувалося висвітленням у ЗМІ. Це лише ранні дні, але жодних змін в обміні розвідданими чи будь-якому іншому ключовому аспекті військової підтримки США не відбулося. «Наші партнери кажуть нам, що офіційного рішення не було», - повідомило мені джерело», - заявив Керролл на своїй сторінці у соцмережі Х.

Також він додав, що у нього немає інформації про те, що наказ про припинення підтримки (поставки зброї) не давався.

«Справа в тому, що досі не було жодних доказів цього на місцях», - наголосив кореспондент.

Додамо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що на закритому засіданні комітету було розглянуто негативний сценарій щодо можливого припинення військової допомоги від США Україні.

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