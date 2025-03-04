Запас міцності в Україні є на пів року навіть без системної військової допомоги з боку США — Федір Веніславський

Федір Веніславський наголосив, що однак ситуація значно ускладниться, тому нині ведеться робота над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

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Як відомо, президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Сполучених Штатів Америки Україні.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що на закритому засіданні комітету було розглянуто негативний сценарій щодо можливого припинення військової допомоги від США Україні. Про це він сказав у коментарі «РБК-Україна».

Веніславський наголосив, що Україна має запас міцності приблизно на пів року навіть без системної підтримки США. Однак ситуація значно ускладниться, тому нині ведеться робота над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

«Наш військово-промисловий комплекс за три роки набрав достатньо великої спроможності й здатний суттєво нівелювати загрози та ризики», - зазначив Веніславський.

Водночас він визнав, що деякі види озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та високоточні РСЗВ великої дальності, можуть поставити лише США.

За його словами, наразі основною метою є забезпечення сили ППО достатньою кількістю засобів для відбиття повітряних атак, а також знайти можливості заміни критичного американського озброєння.

«Я думаю, що запас міцності в Україні точно є десь на пів року навіть без системної допомоги з боку США, але буде, звичайно, значно складніше. Тому зараз всі працюють - і команда президента, і Верховна рада, і наш комітет - над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості і якості озброєння, яке США можуть припинити чи вже припинили нам надавати», - сказав Веніславський.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США припиняють усю заплановану військову допомогу, доки президент США Дональд Трамп не визначить, що українські лідери демонструють відданість миру.

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