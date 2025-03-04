Дональд Трамп призупинив усю військову допомогу США Україні

У Білому домі заявили, що президент Трамп ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на досягненні миру.

Фото: reuters.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Сполучених Штатів Америки Україні. Про це агентству Reuters повідомив один із представників Білого дому.

«Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми зупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє рішенню», — заявив чиновник.

Білий дім не дав жодних коментарів щодо масштабу та обсягу допомоги, якої торкнеться обмеження, чи того, як довго триватиме пауза. Пентагон також не зміг надати додаткові подробиці, додає агентство.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США припиняють усю заплановану військову допомогу, доки президент США Дональд Трамп не визначить, що українські лідери демонструють відданість миру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.