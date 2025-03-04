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Дональд Трамп приостановил всю военную помощь США Украине

10:42, 4 марта 2025
В Белом доме заявили, что «президент Трамп ясно дал понять, что онсосредоточен на достижении мира.
Дональд Трамп приостановил всю военную помощь США Украине
Фото: reuters.com
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Президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Соединенных Штатов Америки Украине. Об этом агентству Reuters сообщил один из представителей Белого дома.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», — заявил чиновник.

Белый дом не дал никаких комментариев относительно масштаба и объема затронутой помощи или того, как долго продлится пауза. Пентагон также не смог предоставить дополнительных подробностей, добавляет агентство.

Ранее СМИ сообщали, что США приостанавливают всю запланированную военную помощь, пока президент США Дональд Трамп не определит, что украинские лидеры демонстрируют приверженность миру.

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США Украина Дональд Трамп

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