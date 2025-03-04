Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни до Бюджетного кодексу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4225-IX, який вносить зміни до Бюджетного кодексу.
Як повідомлялося, Верховна Рада 16 січня ухвалила в цілому як закон законопроект 12245 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень.
Закон запроваджує широкі зміни щодо повноважень учасників бюджетного процесу, зокрема при плануванні, підготовці та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій.
Документ передбачає:
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