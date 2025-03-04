Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни до Бюджетного кодексу

Закон передбачає зміни щодо повноважень учасників бюджетного процесу.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4225-IX, який вносить зміни до Бюджетного кодексу.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 січня ухвалила в цілому як закон законопроект 12245 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень.

Закон запроваджує широкі зміни щодо повноважень учасників бюджетного процесу, зокрема при плануванні, підготовці та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій.

Документ передбачає:

пріоритизацію більшості капітальних видатків на рівні Уряду і концентрацію фінансів на найбільш важливих проектах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів;

відбір проектів за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції;

фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати.

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