Найбільш ураженою корупцією сферою в Україні є будівництво та земельні відносини — опитування

У 2024 році найчастіше громадяни мали корупційний досвід у сфері будівництва та земельних відносин — 44,1% з тих, хто отримував відповідні послуги.

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Найнижчий рівень корупції в Україні, за оцінкою населення, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах), а найвищий — у сфері будівництва та земельних відносин. Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження «Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність», яке провели на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зазначається, що у ЦНАПах рівень корупції залишається найнижчим серед досліджуваних сфер за всі роки досліджень.

Натомість у 2024 році найчастіше громадяни мали корупційний досвід у сфері будівництва та земельних відносин — 44,1% з тих, хто отримував відповідні послуги. Друге місце за поширеністю корупційних проявів займають медицина та правоохоронні органи: про корупційний досвід повідомили 28,5% респондентів, які контактували з цими сферами.

Найчастіше населення повідомляло саме про «медичну» корупцію, адже до закладів охорони здоров'я протягом року зверталися близько половини громадян. Таким чином, незважаючи на те, що рівень корупції в медицині нижчий, ніж у сфері будівництва та земельних відносин, саме в медичних закладах основна маса українців отримує корупційний досвід — майже 15% всіх опитаних українців.

Про корупційні ситуації у сервісних центрах МВС у 2024 році заявили 26% отримувачів послуг. НАЗК зазначає, що роком раніше ця сфера була на першому місці за частотою корупційних проявів, з якими тоді стикалися 35,7% відвідувачів.

Також порівняно з 2023 роком значуще знизився показник корупційного досвіду населення у сферах, пов’язаних з освітою дітей. З корупційними ситуаціями в комунальних дитячих садочках стикалися 15,1% респондентів (у 2023-му – 27%), а в закладах початкової та середньої освіти — 12% (у 2023-му – 21,6%).

За оцінкою бізнесу, найбільш ураженою корупцією сферою четвертий рік поспіль залишається митниця. Про наявність корупційного досвіду заявили 35,1% підприємців з тих, хто контактували з держорганом (цей показник незмінний з 2022 року). Друге місце за поширеністю корупції посідають постачальники послуг з підключення та обслуговування систем електро-, газо-, водопостачання та водовідведення: про наявність корупційного досвіду у цій сфері повідомили 32,2% підприємців. Третє місце поділили дві сфери зі співмірними показниками: діяльність правоохоронних органів (28,5%) і будівництво та земельні відносини (27,9%).

Найнижчий рівень корупції в аудиторії бізнесу зафіксовано для таких сфер, як діяльність податкових органів, контроль і нагляд за господарською діяльністю і виконання судових рішень. Корупційний досвід мали близько 15% підприємців з тих, хто контактували з цими сферами.

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