Наиболее пораженной коррупцией сферой в Украине является строительство и земельные отношения — опрос

В 2024 году граждане чаще всего сталкивались с коррупцией в сфере строительства и земельных отношений — 44,1% из тех, кто получал соответствующие услуги.

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Самый низкий уровень коррупции в Украине, по оценке населения, зафиксирован в центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах), а самый высокий — в сфере строительства и земельных отношений. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования «Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность», проведенного по заказу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что в ЦНАПах уровень коррупции остается самым низким среди исследуемых сфер на протяжении всех лет исследований.

В то же время, в 2024 году граждане чаще всего сталкивались с коррупцией в сфере строительства и земельных отношений — 44,1% из тех, кто получал соответствующие услуги. Второе место по распространенности коррупционных проявлений занимают медицина и правоохранительные органы: о коррупционном опыте сообщили 28,5% респондентов, контактировавших с этими сферами.

Чаще всего население сообщало именно о «медицинской» коррупции, поскольку в учреждения здравоохранения в течение года обращалась почти половина граждан. Таким образом, несмотря на то, что уровень коррупции в медицине ниже, чем в сфере строительства и земельных отношений, именно в медицинских учреждениях большинство украинцев сталкиваются с коррупцией — почти 15% всех опрошенных украинцев.

О коррупционных ситуациях в сервисных центрах МВД в 2024 году заявили 26% получателей услуг. НАЗК отмечает, что годом ранее эта сфера занимала первое место по частоте коррупционных проявлений, с которыми тогда сталкивались 35,7% посетителей.

Также, по сравнению с 2023 годом, значительно снизился показатель коррупционного опыта населения в сферах, связанных с образованием детей. С коррупционными ситуациями в коммунальных детских садах сталкивались 15,1% респондентов (в 2023 году — 27%), а в учреждениях начального и среднего образования — 12% (в 2023 году — 21,6%).

По оценке бизнеса, наиболее пораженной коррупцией сферой четвертый год подряд остается таможня. О наличии коррупционного опыта заявили 35,1% предпринимателей из тех, кто контактировал с госорганом (этот показатель остается неизменным с 2022 года). Второе место по распространенности коррупции занимают поставщики услуг по подключению и обслуживанию систем электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения: о наличии коррупционного опыта в этой сфере сообщили 32,2% предпринимателей. Третье место поделили две сферы с аналогичными показателями: деятельность правоохранительных органов (28,5%) и строительство и земельные отношения (27,9%).

Самый низкий уровень коррупции в бизнес-среде зафиксирован в таких сферах, как деятельность налоговых органов, контроль и надзор за хозяйственной деятельностью и исполнение судебных решений. Коррупционный опыт имели около 15% предпринимателей из тех, кто контактировал с этими сферами.

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