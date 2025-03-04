В Киеве приспустили главный флаг Украины

В Киеве главный флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», временно приспустили из-за прогнозируемой непогоды.
Как указывают в КГГА, по данным Укргидрометцентра, 4 марта в столице ожидается ветер 7-12 м/с, а местами порывы 15-20 м/с. Чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
Отмечается, что высота флагштока составляет почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.
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