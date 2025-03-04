Никита Потураев назвал дезинформацией опубликованное на сайте Верховной Рады обращение к Трампу и США, но сайт Рады говорит другое

Вечером 3 марта Верховная Рада опубликовала обращение руководства парламента, депутатских фракций и групп к Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу, но Никита Потураев назвал это дезинформацией.

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Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отрицает, что Верховная Рада обращалась к Президенту США Дональду Трампу относительно приветствия начала переговорного процесса и продолжения работы над соглашением о полезных ископаемых. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Прошу обратить внимание представителей медиа: Верховная Рада Украины НЕ обращалась ни к кому в Вашингтоне, или где-либо в США.

Прошу не вводить общественность в заблуждение» — написал Потураев.

Однако, как свидетельствует официальный сайт Верховной Рады в англоязычной версии, Верховная Рада Украины в десять часов вечера 3 марта опубликовала «Обращение руководства Верховной Рады Украины — Верховной Рады Украины, депутатских фракций и групп к Президенту Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу».

В этом обращении, в частности, говорится, что «украинский народ больше всех в мире стремится к миру и верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в быстром прекращении боевых действий и достижении мира для Украины, Европы и всего мира».

«Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа относительно начала переговорного процесса, направленного на обеспечение мира.

Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с Соединенными Штатами, в частности в разведке критических полезных ископаемых» — указано в обращении.

Об этом обращении также сообщила народный депутат от «Слуги народа» Галина Янченко.

«Важно! Совместное заявление руководителей фракций и групп Верховной Рады.

Оно значимо для «восстановления мостов» и сохранения той критической военной помощи и обмена разведданными, которые мы все еще получаем от США.

А тем временем, это также напоминание, что надо развивать наш оборонно-промышленный комплекс, свою силу и субъектность, чтобы «быть за столом, а не в меню». Лупим эту скалу, раскручиваем бюрократические гайки и создаем благоприятные условия для наших оружейников. И будем надеяться, что полезные идиоты внутри страны не будут снова разрушать эти титанические усилия, направленные на создание условий для украинского ОПК» — отметила Янченко.

Напоминаем, в медиа сообщили о приостановке поставок оружия Украине со стороны США.

Однако официально это пока не подтверждено.

Автор: Наталя Мамченко

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