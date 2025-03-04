Микита Потураєв назвав дезінформацією опубліковане на сайті Верховної Ради звернення до Трампа і США, але сайт Ради каже інше

Ввечері 3 березня Верховна Рада опублікувала звернення керівництва парламенту, депутатських фракцій і груп до Дональда Трампа, Конгресу США та американського народу, але Микита Потураєв назвав це дезінформацією.

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Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заперечує, що Верховна Рада зверталася до Президента США Дональда Трампа стосовно вітання початку переговорного процесу і продовження роботи над угодою про корисні копалини. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Прошу звернути увагу представників медіа: Верховна Рада України НЕ зверталась ні до кого у Вашингтоні, чи будь-де у США.

Прошу не вводити громадськість в оману» – написав Потураєв.

Втім, як свідчить офіційний сайт Верховної Ради в англомовній версії, Верховна Рада України о десятій вечора 3 березня опублікувала «Звернення керівництва Верховної Ради України — Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп до Президента Дональда Трампа, Конгресу США та американського народу».

У цьому зверненні зокрема йдеться, що «український народ більше за всіх у світі прагне миру та вірить, що особиста роль президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу».

«Верховна Рада України вітає ініціативи президента Дональда Трампа щодо початку переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру.

Верховна Рада України наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема у розвідці критичних корисних копалин» – зазначено у зверненні.

Про це звернення також повідомила народний депутат від «Слуги народу» Галина Янченко.

«Важливо! Спільна заява керівників фракцій і груп Верховної Ради

Вона значуща для «відновлення мостів» і збереження тієї критичної військової допомоги та обміну розвідданими, які ми все ще отримуємо від США.

А тим часом, це також нагадування, що треба розвивати наш оборонно-промисловий комплекс, свою силу та суб'єктність, щоб «бути за столом, а не в меню». Лупаєм цю скалу, розкручуємо бюрократичні гайки і створюємо сприятливі умови для наших зброярів. І сподіватимемось, що корисні ідіоти всередині країни не будуть знову руйнувати ці титанічні зусилля, направлені на створення умов для українського ОПК» – зазначила Янченко.

Нагадаємо, у медіа повідомили про призупинку постачання зброї Україні з боку США.

Втім, офіційно це поки не підтверджено.

Автор: Наталя Мамченко

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