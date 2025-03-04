У Києві приспустили головний прапор України

4 березня в столиці очікується вітер, а місцями пориви до 20 м/с.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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У Києві головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», тимчасово приспустили через прогнозовану негоду.

Як вказують у КМДА, за даними Укргідрометцентру, 4 березня в столиці очікується вітер 7-12 м/с, а місцями пориви 15-20 м/с. Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Зазначається, що висота флагштока майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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