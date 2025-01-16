Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу

Прийнятий закон передбачає зміни щодо повноважень учасників бюджетного процесу.

Джерело фото: rada.gov.ua

Верховна Рада 16 січня ухвалила в цілому як закон законопроект 12245 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень.

Закон запроваджує широкі зміни щодо повноважень учасників бюджетного процесу, зокрема при плануванні, підготовці та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій.

Порівняльна таблиця до другого читання налічувала 620 поправок. Під час розгляду у парламенті частину поправок було поставлено на підтвердження. Отже, фінальна редакція ухваленого законопроекту стане відома після його підписання спікером.

Законопроектом у бюджетному процесі запроваджуються процедури планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, що здійснюється на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Передбачено, що фінансове забезпечення заходів з підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки виключно щодо відповідних проектів та програм, включених до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави. Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави схвалюється Стратегічною інвестиційною радою.

Положення про Стратегічну інвестиційну раду, її склад, порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави затверджуються Кабміном.

Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави формується з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами у вигляді пріоритезованого переліку публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій за результатами їх підготовки, оцінки, пріоритезації та відбору у порядку, встановленому КМУ. Порядок функціонування та складові Єдиної інформаційної системи визначається урядом.

Розподіл коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію таких проектів та програм здійснюється Міжвідомчою комісією з питань розподілу публічних інвестицій «з урахуванням результатів пріоритезації відповідних проектів та програм, включених до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави, та ступеня їхньої готовності до реалізації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

Положення про Міжвідомчу комісію з питань розподілу публічних інвестицій і її склад затверджуються Кабміном.

Передбачається також, що після прийняття закону про Державний бюджет протягом бюджетного періоду Міжвідомчою комісією з питань розподілу публічних інвестицій за результатами моніторингу стану підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів бюджетні призначення для підготовки або реалізації такого проекту можуть передаватися для підготовки або реалізації інших публічних інвестиційних проектів від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, бюджетні призначення щодо яких визначено у законі про Державний бюджет України. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабміном (підготовку якого здійснює Міністерство фінансів на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань розподілу публічних інвестицій), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому урядом.

«Проте варто наголосити, що відповідно до статей 85, 92, 95 Конституції України ці питання віднесено до виключних повноважень парламенту. Виключно законами України встановлюються Державний бюджет України і бюджетна система України, виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Надання повноважень Кабінету Міністрів України у цій сфері є фактично делегуванням уряду виконання конституційних повноважень парламенту» - зазначило ГЮУ ВР у своєму висновку.

Також законопроект передбачає, що у разі ліквідації, реорганізації бюджетної установи, що має наслідком зміну організаційної форми господарювання, залишки власних надходжень перераховуються органами Казначейства України за дорученням бюджетної установи та погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів на рахунок правонаступника, відкритий в органах Казначейства.

Автор: Наталя Мамченко

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