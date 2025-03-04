Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс

Закон предусматривает изменения в полномочиях участников бюджетного процесса.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4225-IX, вносящий изменения в Бюджетный кодекс.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 января приняла в целом как закон законопроект 12245 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в части актуализации и совершенствования отдельных положений.

Закон вводит масштабные изменения в полномочия участников бюджетного процесса, в частности при планировании, подготовке и реализации публичных инвестиционных проектов и программ публичных инвестиций.

Документ предусматривает:

приоритизацию большинства капитальных расходов на уровне правительства и концентрацию финансов на наиболее важных проектах, а не распыление средств среди сотен объектов у десятков распорядителей бюджетных средств;

отбор проектов по единым правилам и критериям, а не отдельные процедуры для каждого фонда или субвенции;

финансирование из бюджета только тех объектов, которые прошли оценку и признаны реалистичными и необходимыми к осуществлению.