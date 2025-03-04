Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4225-IX, вносящий изменения в Бюджетный кодекс.
Как сообщалось, Верховная Рада 16 января приняла в целом как закон законопроект 12245 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в части актуализации и совершенствования отдельных положений.
Закон вводит масштабные изменения в полномочия участников бюджетного процесса, в частности при планировании, подготовке и реализации публичных инвестиционных проектов и программ публичных инвестиций.
Документ предусматривает:
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