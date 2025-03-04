Запас прочности в Украине есть на полгода даже без системной военной помощи со стороны США — Федор Вениславский

Федор Вениславский подчеркнул, что, однако, ситуация значительно усложнится, поэтому сейчас ведется работа над поиском альтернативных источников поставки критически важного вооружения.

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Как известно, президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Соединенных Штатов Америки Украине.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на закрытом заседании комитета был рассмотрен негативный сценарий возможного прекращения военной помощи от США Украине. Об этом он сказал в комментарии «РБК-Украина».

Вениславский подчеркнул, что Украина имеет запас прочности примерно на полгода даже без системной поддержки США. Однако ситуация значительно усложнится, поэтому сейчас ведется работа над поиском альтернативных источников поставки критически важного вооружения.

«Наш военно-промышленный комплекс за три года набрал достаточно большую мощность и способен существенно нивелировать угрозы и риски», — отметил Вениславский.

В то же время он признал, что некоторые виды вооружения, в частности системы противовоздушной обороны и высокоточные РСЗО большой дальности, могут поставлять только США.

По его словам, на данный момент основной целью является обеспечение сил ПВО достаточным количеством средств для отражения воздушных атак, а также поиск возможностей замены критического американского вооружения.

«Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но, конечно, будет значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают — и команда Президента, и Верховная Рада, и наш комитет — над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять», — сказал Вениславский.

Ранее СМИ сообщали, что США приостанавливают всю запланированную военную помощь, пока президент США Дональд Трамп не определит, что украинские лидеры демонстрируют приверженность миру.

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