Практика судов
  1. В Украине

Запас прочности в Украине есть на полгода даже без системной военной помощи со стороны США — Федор Вениславский

11:12, 4 марта 2025
Федор Вениславский подчеркнул, что, однако, ситуация значительно усложнится, поэтому сейчас ведется работа над поиском альтернативных источников поставки критически важного вооружения.
Запас прочности в Украине есть на полгода даже без системной военной помощи со стороны США — Федор Вениславский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Соединенных Штатов Америки Украине.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на закрытом заседании комитета был рассмотрен негативный сценарий возможного прекращения военной помощи от США Украине. Об этом он сказал в комментарии «РБК-Украина».

Вениславский подчеркнул, что Украина имеет запас прочности примерно на полгода даже без системной поддержки США. Однако ситуация значительно усложнится, поэтому сейчас ведется работа над поиском альтернативных источников поставки критически важного вооружения.

«Наш военно-промышленный комплекс за три года набрал достаточно большую мощность и способен существенно нивелировать угрозы и риски», — отметил Вениславский.

В то же время он признал, что некоторые виды вооружения, в частности системы противовоздушной обороны и высокоточные РСЗО большой дальности, могут поставлять только США.

По его словам, на данный момент основной целью является обеспечение сил ПВО достаточным количеством средств для отражения воздушных атак, а также поиск возможностей замены критического американского вооружения.

«Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но, конечно, будет значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают — и команда Президента, и Верховная Рада, и наш комитет — над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять», — сказал Вениславский.

Ранее СМИ сообщали, что США приостанавливают всю запланированную военную помощь, пока президент США Дональд Трамп не определит, что украинские лидеры демонстрируют приверженность миру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ВСУ Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Аудиторская служба в Верховном Суде продолжает настаивать на своей роли «ревизора» для судов, несмотря на судебные решения и действующий закон

Государственная аудиторская служба решила обратиться в Верховный Суд и оспорить установленное судебными решениями отсутствие у нее полномочий на проверки финансово-хозяйственной деятельности судов, несмотря на принятый закон.

Никита Потураев назвал дезинформацией опубликованное на сайте Верховной Рады обращение к Трампу и США, но сайт Рады говорит другое

Вечером 3 марта Верховная Рада опубликовала обращение руководства парламента, депутатских фракций и групп к Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу, но Никита Потураев назвал это дезинформацией.

Заместителем председателя Высшего совета правосудия избрана Оксана Кваша

Ранее Оксана Кваша принимала участие в выборах Верховной Рады от партии «Слуга народа».

Первые собеседования с участниками отбора на должности судей состоятся в феврале-марте 2026 года

Участие в отборе могут принять до 4 тысяч кандидатов на должности судей.

Прокурорам будут платить пенсию за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры – комитет согласовал законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект авторства Галины Третьяковой относительно особенностей пенсионного обеспечения работников прокуратуры.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва