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Официального решения об отмене военной помощи США Украине не было, – The Economist

11:48, 4 марта 2025
По информации источников The Economist, на данный момент решения об отмене военной помощи Украине ограничиваются лишь освещением в СМИ.
Официального решения об отмене военной помощи США Украине не было, – The Economist
Фото: armyinform.com.ua
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Как ранее сообщали СМИ, в частности издание Bloomberg и агентство Reuters, США прекращают военную помощь Украине.

Однако корреспондент The Economist Оливер Кэрролл утверждает, что официального решения и доказательств отмены военной помощи США не было.

«Мне сказали, что на данный момент военное удушение Трампа ограничивается лишь освещением в СМИ. Это только первые дни, но никаких изменений в обмене разведданными или каком-либо другом ключевом аспекте военной поддержки США не произошло. «Наши партнеры говорят нам, что официального решения не было», - сообщил мне источник», — заявил Кэрролл на своей странице в соцсети X.

Также он добавил, что у него нет информации о том, что приказ о прекращении поддержки (поставки оружия) был отдан.

«Дело в том, что до сих пор не было никаких доказательств этого на местах», — подчеркнул корреспондент.

Добавим, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на закрытом заседании комитета был рассмотрен негативный сценарий возможного прекращения военной помощи от США Украине

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США Украина

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