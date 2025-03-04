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В Калуше суд привлек к ответственности мужчину, который украл лампадку из Аллеи Героев

13:23, 4 марта 2025
Вдова погибшего защитника, которая поставила эту лампадку возле баннера своего мужа, написала заявление в полицию.
В Калуше суд привлек к ответственности мужчину, который украл лампадку из Аллеи Героев
Аллея Героев в Калуше, фото — versii.if.ua
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Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области привлек к административной ответственности 36-летнего мужчину, который украл лампадку с Аллеи Героев в Калуше.

Как известно, находясь на Аллее Героев в городе Калуш, он совершил кражу лампадки.

Правонарушитель в судебном заседании подтвердил обстоятельства и признал свою вину, просил назначить минимальное наказание.

Потерпевшая в судебном заседании указала, что ею было подано заявление в полицию, так как в декабре прошлого года она вместе с ребенком поставила лампадку возле баннера своего мужа на Аллее Героев, а позже обнаружила ее исчезновение. Она просила привлечь указанное лицо к ответственности за такой поступок.

Суд, изучив материалы дела, заслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности, и потерпевшую, признал виновным злоумышленника и назначил ему наказание в виде 30 часов общественных работ.

Также с административного правонарушителя взыскано в пользу государства 605,60 грн судебного сбора.

Данное решение может быть обжаловано в Ивано-Франковском апелляционном суде в течение десяти дней со дня его вынесения.

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