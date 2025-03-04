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У Калуші суд притягнув до відповідальності чоловіка, який викрав лампадку з Алеї Героїв

13:23, 4 березня 2025
Вдова загиблого захисника, яка поставила цю лампадку біля банера свого чоловіка, написала заяву в поліцію.
У Калуші суд притягнув до відповідальності чоловіка, який викрав лампадку з Алеї Героїв
Алея Героїв у Калуші, фото — versii.if.ua
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Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області притягнув до адміністративної відповідальності 36-річного чоловіка, який викрав лампадку з Алеї Героїв в Калуші.

Як відомо, перебуваючи на Алеї Героїв, що в місті Калуш, вчинив крадіжку лампадки.

Правопорушник у судовому засіданні підтвердив обставини та визнав свою вину, просив призначити мінімальне покарання.

Потерпіла в судовому засіданні зазначила, що нею було написано заяву в поліцію, оскільки в грудні минулого року вона разом з дитиною поставили лампадку біля банера свого чоловіка на Алеї Героїв, а згодом вона виявила відсутність вказаної лампадки, просила покарати вище зазначену особу за такий вчинок.

Суд, дослідивши матеріали справи, вислухавши особу, що притягається до адміністративної відповідальності та потерпілу, визнав винним крадія та призначив йому покарання у вигляді 30 годин громадських робіт.

Також з адмінправопорушника стягнено на користь держави 605,60 грн. судового збору.

Таке рішення може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду протягом десяти днів з дня його винесення.

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