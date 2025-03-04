Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння ЄС

Фон дер Ляєн представила оборонний план, за яким ЄС може мобілізувати близько 800 мільярдів євро.

Джерело фото: EPA/EFE

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу у Брюсселі 4 березня представила план переозброєння Євросоюзу і підтримки України, який складається з 5 пунктів. Ха її словами, вона направила європейським лідера листа перед самітом ЄС з пляном.

Першою частиною плану є звільнення державних коштів для фінансування оборон на національному рівні. Це має дозволити вивільнити до 650 млрд євро протягом чотирьох років.

Друга пропозиція передбачатиме надання 150 мільярдів євро кредитів країнам-членам на оборонні інвестиції в системи ППО, артилерійські системи, ракети і боєприпаси, дронові і антидронові системи і спільні закупівлі обладнання.

Третій пункт це використання сили бюджету ЄС.

Два інші пункти – четвертий та п'ятий – передбачають мобілізацію приватного капіталу шляхом розширення інвестиційного ринку і через Європейський інвестиційний банк.

За словами Урсула фон дер Ляєн, план переозброєння Європи може мобілізувати близько 800 мільярдів євро на оборонні витрати для безпечної і стійкої Європи.

Раніше повідомлялося, що лідери ЄС побоюються розширення влади Урсули фон дер Ляєн у питаннях оборонних витрат Євросоюзу.

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