Одеса знову залишилася без світла — в місті діють аварійні відключення електроенергії

Після дронових атак ситуація зі світлом в Одесі дуже важка.

ілюстративне фото, джерело: Новини.LIVE

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В Одесі ситуація зі світлом знову погіршилася після шахедної атаки в ніч на 4 березня. Ворог масовано атакував місто дронами, після чого в частині міста запровадили аварійні відключення електроенергії.

В ДТЕК підтвердили, що пошкоджень зазнав енергетичний обʼєкт компанії.

Спочатку обіцяли орієнтовно протягом 3 годин відновити енергопостачання.

Станом на 4 березня жителі Аркадії та Пересипського району досі без світла, регламент ремонтних робіт продовжили до 20-00 5 березня.

Слід зазначити, що важка ситуація зі світлом в Одесі триває з 19 лютого. Після масованої атаки шахедів Київський район міста залишився без світла.

Після майже дводобового блекауту запровадили графіки відключення світла.

Досі тривають ремонтні роботи, а електроенергію в цьому районі дають по годинах.

У ДТЕК пояснюють, що пошкодження енергообладнення дуже серйозні, тож немає можливості заживити весь район.

Зазначимо, що ситуація зі світлом після атак в Одесі зазвичай вирішується досить довго. Після минулих обстрілів у місті по кілька місяців діяли графіки відключення світла.

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