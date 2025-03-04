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Одеса знову залишилася без світла — в місті діють аварійні відключення електроенергії

11:33, 4 березня 2025
Після дронових атак ситуація зі світлом в Одесі дуже важка.
Одеса знову залишилася без світла — в місті діють аварійні відключення електроенергії
ілюстративне фото, джерело: Новини.LIVE
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В Одесі ситуація зі світлом знову погіршилася після шахедної атаки в ніч на 4 березня. Ворог масовано атакував місто дронами, після чого  в частині міста запровадили аварійні відключення електроенергії.

В ДТЕК підтвердили, що пошкоджень зазнав енергетичний обʼєкт компанії.

Спочатку обіцяли орієнтовно протягом 3 годин відновити енергопостачання.

Станом на 4 березня жителі Аркадії та Пересипського району досі без світла, регламент ремонтних робіт продовжили до 20-00 5 березня.

Слід зазначити, що важка ситуація зі світлом в Одесі триває з 19 лютого. Після масованої атаки шахедів Київський район міста залишився без світла.

Після майже дводобового блекауту запровадили графіки відключення світла.

Досі тривають ремонтні роботи, а електроенергію в цьому районі дають по годинах.

У ДТЕК пояснюють, що пошкодження енергообладнення дуже серйозні, тож немає можливості заживити весь район.

Зазначимо, що ситуація зі світлом після атак в Одесі зазвичай вирішується досить довго. Після минулих обстрілів у місті по кілька місяців діяли графіки відключення світла. 

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Одеса електроенергія світло графіки відключень світла

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