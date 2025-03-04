Одесса снова осталась без света — в городе действуют аварийные отключения электроэнергии

После дроновых атак ситуация со светом в Одессе очень тяжелая.

иллюстративное фото, источник: Новини.LIVE

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В Одессе ситуация со светом снова ухудшилась после дроновой атаки в ночь на 4 марта. Враг массированно атаковал город дронами, после чего в части города ввели аварийные отключения электроэнергии.

В ДТЭК подтвердили, что повреждения получил энергетический объект компании.

Сначала обещали ориентировочно в течение 3 часов возобновить энергоснабжение.

По состоянию на 4 марта жители Аркадии и Пересыпского района без света, регламент ремонтных работ продлили до 20-00 5 марта.

Следует отметить, что тяжелая ситуация со светом в Одессе продолжается с 19 февраля. После массированной атаки шахедов Киевский район остался без света.

После почти двухсуточного блекаута были введены графики отключения света.

До сих пор продолжаются ремонтные работы, а электроэнергию в этом районе дают по часам.

В ДТЭК объясняют, что повреждения энергооборудования очень серьезные, поэтому нет возможности запитать весь район.

Отметим, что ситуация со светом после атак в Одессе обычно разрешается достаточно долго. После прошлых обстрелов в городе по несколько месяцев действовали графики отключения света.

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