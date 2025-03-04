В Кировоградской области ребенок, возрастом 1,7 года, пострадал из-за взрыва неизвестного предмета, который находился в его руках

В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь.

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В Кировоградской области, в Светловодске, правоохранители начали проверку из-за взрыва, в результате которого пострадал ребенок в возрасте 1 года и 7 месяцев.

Как сообщает полиция Кировоградской области, ребенок получил ранения из-за детонации неизвестного предмета, который находился у него в руках.

В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия и занимаются установлением типа взрывного устройства. Одновременно решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статьям 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием) в отношении владельца предмета, а также 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

В полиции отметили, что окончательное решение по делу будет принято по итогам проверки в соответствии с нормами действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что в центральной районной больнице Светловодска умерла годовалая девочка.