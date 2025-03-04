На Кіровоградщині дитина, віком 1,7 року, постраждала через вибух невідомого предмета, який знаходився в її руках

Наразі дитині надається медична допомога.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Кіровоградщині у Світловодську правоохоронці розпочали перевірку через вибух, внаслідок якого травмувалася дитина віком 1 рік і 7 місяців.

Як повідомляє поліція Кіровоградської області, малюк отримав поранення через детонацію невідомого предмета, який знаходився у нього в руках.

Наразі дитині надається медична допомога.

Слідчі провели огляд місця події та займаються встановленням виду вибухового пристрою. Водночас вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю) стосовно власника предмета та 166 ККУ (злісне невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).

У поліції зазначили, що остаточне рішення у справі буде ухвалене за підсумками перевірки відповідно до норм чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що у центральній районній лікарні Світловодська померла однорічна дівчинка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.