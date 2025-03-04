Аудиторская служба в Верховном Суде продолжает настаивать на своей роли «ревизора» для судов, несмотря на судебные решения и действующий закон

Государственная аудиторская служба решила обратиться в Верховный Суд и оспорить установленное судебными решениями отсутствие у нее полномочий на проверки финансово-хозяйственной деятельности судов, несмотря на принятый закон.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в декабре 2024 года Президент подписал закон 4042-IX о реформе Счетной палаты (законопроект 10044-д). В частности, этим законом прямо закреплено, что именно Счетная палата осуществляет аудит использования бюджетных средств для обеспечения деятельности апелляционных и местных судов.

Такой же позиции органы власти придерживались и ранее. Однако в 2024 году, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная аудиторская служба решила стать ревизором судов, вернувшись к практике 2011 года, когда Контрольно-ревизионное управление (КРУ) оказывало давление на отдельные суды, участвуя в судебных разбирательствах.

После этого Совет судей Украины фактически обвинил Государственную аудиторскую службу в давлении на суды и обратился в Кабмин и Верховную Раду с просьбой отреагировать на риски, которые могут повлиять на независимость судебной власти. Со своей стороны, в Госаудитслужбе сослались на письмо послов стран «Большой семерки» как на стимул для проверок судов.

В настоящее время этот вопрос, как уже было сказано, более четко урегулирован законом.

Соответствующую позицию еще до принятия закона выразили и суды в своих решениях, указав, что законодательством закреплен исчерпывающий перечень учреждений, подконтрольных Государственной аудиторской службе, и суды в этом перечне отсутствуют. Что касается деятельности судебной власти в Украине, то для нее действует специальное законодательство.

В частности, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на это указал в своем решении от 17 сентября 2024 года Днепропетровский окружной административный суд по делу №280/7711/24. Предметом спора стал приказ Аудиторской службы от 24 мая 2024 года № 108, согласно которому истец (Запорожский окружной административный суд) был включен в перечень учреждений, подлежащих инспектированию в третьем квартале 2024 года. Суд просил признать приказ незаконным и отменить его в этой части, подчеркивая, что Госаудитслужба не имеет полномочий контролировать судебную власть. Иск был удовлетворен, а приказ признан незаконным. Третий апелляционный административный суд 15 января 2025 года оставил это решение без изменений.

Тем не менее Государственная аудиторская служба решила «идти до конца» и обжаловать эти решения в Верховном Суде – хотя уже принят соответствующий закон, устанавливающий отсутствие у нее полномочий «ревизовать» деятельность судов.

Кроме того, по этому поводу уже существует позиция Верховного Суда.

Так, Кассационный административный суд Верховного Суда в постановлении от 30.01.2020 по делу № 804/902/16 подтвердил, что контроль за финансами судов осуществляют Государственная судебная администрация (ДСА) и Счетная палата, а не Госаудитслужба.

Более того, Конституционный Суд в решении от 27.10.2020 № 13-р/2020 подчеркнул, что любой контроль над судами со стороны исполнительной власти недопустим, так как нарушает принцип независимости.

Однако, по мнению Аудиторской службы, законодательство не запрещает ей контролировать суды, а Закон «О Счетной палате» не определяет суды как исключительно подконтрольные Счетной палате.

Таким образом, Госаудитслужба все равно продолжает настаивать на своей позиции, хотя Закон «Об основах осуществления финансового контроля» №2939-XII и Положение о Госаудитслужбе не включают суды в перечень подконтрольных учреждений. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью судов осуществляют Счетная палата (статья 98 Конституции) и Государственная судебная администрация Украины (статья 148 Закона «О судебном устройстве и статусе судей»). Проведение проверок Госаудитслужбой угрожает независимости судебной власти, что противоречит Конституции и решению Совета судей Украины от 1.08.2024 №24, а новый закон 4042-IX окончательно закрепил полномочия за Счетной палатой.

Возникает вопрос о целесообразности расходования бюджетных средств на очередное судебное обжалование в Верховном Суде, если ранее и сам Верховный Суд, и Конституционный Суд, и законодатель, опираясь на Конституцию Украины, уже выразили позицию, что судебная власть как отдельная ветвь не подлежит контролю со стороны исполнительных органов, таких как Госаудитслужба.

Таким образом, Кассационному административному суду в составе Верховного Суда предстоит либо придерживаться своей устоявшейся позиции, либо изменить ее. Очевидно, что во втором случае – в случае отступления от предыдущей позиции – дело придется рассматривать в составе палаты.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.