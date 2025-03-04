Президентка ЕК Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС

Фон дер Ляен представила оборонный план, по которому ЕС может мобилизовать около 800 миллиардов евро.

Источник фото: EPA/EFE

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Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе 4 марта представила план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины, который состоит из 5 пунктов. По ее словам, она направила европейским лидерам письмо перед саммитом ЕС с планом.

Первой частью плана является освобождение государственных средств для финансирования обороны на национальном уровне. Это должно позволить высвободить до 650 млрд евро в течение четырех лет.

Второе предложение будет предусматривать предоставление 150 миллиардов евро кредитов странам-членам на оборонные инвестиции в системы ПВО, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, дроновые и антидроновые системы, а также совместные закупки оборудования.

Третий пункт – это использование возможностей бюджета ЕС.

Два других пункта – четвертый и пятый – предусматривают мобилизацию частного капитала путем расширения инвестиционного рынка и через Европейский инвестиционный банк.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, план перевооружения Европы может мобилизовать около 800 миллиардов евро на оборонные расходы для безопасной и устойчивой Европы.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС опасаются расширения власти Урсулы фон дер Ляйен в вопросах оборонных расходов Евросоюза.

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