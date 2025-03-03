Лидеры ЕС опасаются расширения власти Урсулы фон дер Ляйен в вопросах оборонных расходов Евросоюза – Politico

В странах ЕС опасаются, что Урсула фон дер Ляйен воспользуется ситуацией, чтобы сосредоточить контроль над оборонными финансами в Брюсселе.

Фото: Hürriyet Daily News

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На экстренном саммите лидеров ЕС 6 марта главным вопросом станет оборонная политика и расходы на безопасность. Однако европейские страны опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попытается расширить свои полномочия в новых сферах и усилить влияние Еврокомиссии в вопросах обороны. Об этом сообщает Politico.

Так, ЕС готовится к резкому увеличению военных расходов, но для стран-членов это не только вопрос денег.

«Экстренный саммит лидеров ЕС, запланированный на 6 марта, должен был стать демонстрацией единства перед лицом угрозы ослабления военного присутствия США в Европе. Но вместо этого он может привести к политическому противостоянию между Еврокомиссией и национальными правительствами», отмечает издание.

Так, лидеры многих стран опасаются, что фон дер Ляйен воспользуется ситуацией, чтобы сосредоточить контроль над оборонными финансами в Брюсселе. Ее подход уже вызывал недовольство в прошлом: во время пандемии Covid-19 она централизовала закупку вакцин. Это принесло ей прозвище «Королева Урсула», и теперь страны ЕС не хотят, чтобы подобное повторилось в сфере обороны.

«Оборона – это, прежде всего, национальная ответственность», – заявил один из европейских дипломатов, объясняя нежелание передавать контроль над финансированием вооружений Еврокомиссии. Особенно настороженно к этим инициативам относятся Польша и Финляндия.

«Польша четко заявляет, что хочет решать этот вопрос вне рамок Еврокомиссии», – сказал другой дипломат. Однако он добавил, что за этим могут скрываться и другие мотивы – страны не хотят, чтобы Брюссель указывал им, как распоряжаться своими военными бюджетами.

Ожидается, что на саммите 6 марта Урсула фон дер Ляйен представит «комплексный план перевооружения Европы». Politico отмечает, что черновик документа, подготовленный к встрече, призывает Еврокомиссию предоставить странам больше бюджетной гибкости «без задержек», а также предложить «дополнительные источники финансирования» для обороны на уровне ЕС. Среди предложений – возможность перенаправления средств из фондов, предназначенных для регионального развития.

Фон дер Ляйен также предложит смягчить строгие бюджетные правила ЕС, чтобы исключить военные расходы из ограничений по дефициту бюджета.

Однако страны ЕС не могут договориться о деталях. Финансово консервативные государства, такие как Германия и Нидерланды, считают, что новые бюджетные послабления должны распространяться только на страны, которые уже тратят более 2% ВВП на оборону – это стало бы стимулом для остальных.

Этот подход вызывает возмущение у стран, чей военный бюджет пока не достиг этого уровня, например, у Италии и Испании.

«Это абсурд, потому что он не позволяет странам, которым больше всего нужно наращивать расходы, делать это», – заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Один из предложенных вариантов – расширить определение оборонных расходов в правилах ЕС, чтобы страны сами решали, какие вложения можно исключить из бюджетных ограничений. Это позволило бы ограничить контроль Еврокомиссии над военными тратами.

Другой вариант – создание отдельного оборонного фонда, независимого от ЕС, чтобы к нему могли присоединиться, например, Великобритания и Норвегия. Это устранило бы необходимость одобрения всеми 27 странами ЕС, включая Венгрию, чей премьер-министр Виктор Орбан может заблокировать любое общее решение.

Таким образом, подытожило издание, экстренный саммит ЕС может превратиться в борьбу за контроль над оборонными финансами между Еврокомиссией и национальными правительствами. С одной стороны, Брюссель хочет усилить свою роль в координации военных расходов, с другой – страны стремятся сохранить независимость в этих вопросах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после европейского оборонного саммита Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС должен собрать 200 миллиардов евро для усиления своих оборонных возможностей.

Европейский совет соберется 6 марта, чтобы обсудить военный пакет для Украины в размере 20 миллиардов евро и шаги по увеличению расходов на оборону, включая потенциальное ослабление фискальных правил.

Автор: Наталя Мамченко

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