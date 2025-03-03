Во Львовской области мать подростка, который пьяным стрелял из пистолета и ранил человека, заплатит 850 гривен штрафа

Подросток в состоянии опьянения выстрелил из пневматического пистолета и ранил прохожего.

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Во Львовской области подросток в состоянии алкогольного опьянения стрелял из пневматического пистолета и ранил человека. Мать парня заплатит штраф в 850 гривен. Постановление по делу №456/1027/25 обнародовал Стрыйский горрайонный суд Львовской области.

В материалах дела указывается, что инцидент произошел 2 февраля 2025 года в селе Лисовичи по ул. Довбуша, 1.

Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и произвел выстрел из пневматического пистолета, в результате чего попал в ногу потерпевшего.

Мать парня на судебное заседание не явилась, однако в протоколе отметила, чтобы рассмотрение дела проводилось в его отсутствие, свою вину признала.

Суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) и оштрафовал на 850 грн. Также она должна оплатить судебный сбор – 606 грн.

Штраф нужно оплатить не позднее, чем через 15 дней со дня вручения соответствующего постановления.

Постановление может быть обжаловано во Львовский апелляционный суд через Стрыйский горрайонный суд Львовской области в течение 10 дней со дня его вынесения.

Постановление вступает в законную силу по истечении срока для подачи апелляционной жалобы.

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