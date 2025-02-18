У Києві агентство Reuters запустило прямий стрім з Майдану Незалежності – що відомо

Трансляцію вимкнули після втручання правоохоронців.

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У вівторок, 18 лютого, інформаційна агенція Reuters запустила вуличну онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності в Києві.

Після розголосу у медіа начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до компетентних органів. У результаті — стрім з центру Києва було припинено.

«Миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів. Наведені ними аргументи враховані, стрім припинений», — вказав начальник КМВА.

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