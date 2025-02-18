Оскарження рішень, дій та бездіяльності ВРП — судова практика Великої Палати ВС

Огляд містить низку важливих правових висновків ВП ВС щодо притягнення суддів і прокурорів до дисциплінарної відповідальності, звільнення суддів з посади, припинення відставки суддів, розгляду повідомлень про втручання в діяльність судді, надання згоди на утримання судді під вартою.

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Верховний Суд оприлюднив актуальну судову практику Великої Палати Верховного Суду щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності Вищої ради правосуддя.

У дайджесті зібрано правові висновки ВП ВС, відображені в рішеннях, внесених до ЄДРСР станом на 1 січня 2025 року .

Дайджест доповнено важливими правовими висновками ВП ВС щодо притягнення суддів і прокурорів до дисциплінарної відповідальності, звільнення суддів з посади, припинення відставки суддів, розгляду повідомлень про втручання в діяльність судді, надання згоди на утримання судді під вартою тощо.

Окрім цього, дайджест містить аналіз судової практики щодо тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя, невнесення Президентові України подання про призначення судді, переведення суддів з одного суду до іншого, а також щодо порядку оскарження рішень Етичної ради про невідповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

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