Обжалование решений, действий и бездействия ВСП — судебная практика Большой Палаты ВС

Обзор содержит ряд важных правовых выводов БП ВС о привлечении судей и прокуроров к дисциплинарной ответственности, увольнении судей с должности, прекращении отставки судей, рассмотрении сообщений о вмешательстве в деятельность судьи, предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

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Верховный Суд обнародовал актуальную судебную практику Большой Палаты Верховного Суда по обжалованию решений, действий и бездействия Высшего совета правосудия.

В дайджесте собраны правовые выводы БП ВС, отраженные в решениях, внесенных в ЕГРСР по состоянию на 1 января 2025 года.

Дайджест дополнен важными правовыми выводами БП ВС о привлечении судей и прокуроров к дисциплинарной ответственности, увольнении судей с должности, прекращении отставки судей, рассмотрении сообщений о вмешательстве в деятельность судьи, предоставлении согласия на содержание судьи под стражей и т.п.

Кроме того, дайджест содержит анализ судебной практики относительно временного отстранения судей от осуществления правосудия, невнесения Президенту Украины представления о назначении судьи, перевода судей из одного суда в другой, а также о порядке обжалования решений Этического совета о несоответствии кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и доброчестности.

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