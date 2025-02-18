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Президент Литвы Гитанас Науседа планирует визит в Украину

16:53, 18 февраля 2025
Президент Литвы анонсировал визит в Украину накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России, однако сама дата пока не оглашается.
Президент Литвы Гитанас Науседа планирует визит в Украину
Фото: LRT
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Президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал свой визит в Украину накануне третьей годовщины начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщила старший советник Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите, передает Delfi.

Скайсгирите отметила, что визит имеет целью продемонстрировать непоколебимую поддержку Литвы Украине, которая остается сильной даже спустя три года войны. Однако, дата визита президента Литвы в Украину пока не объявлена.

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