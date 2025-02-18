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Президент Литви Гітанас Науседа планує візит до України

16:53, 18 лютого 2025
Президент Литви анонсував візит до України напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії, проте сама дата поки не олошується.
Президент Литви Гітанас Науседа планує візит до України
Фото: LRT
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Президент Литви Гітанас Науседа анонсував свій візит до України напередодні третіх роковин початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомила старша радниця Науседи з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте, передає Delfi.

Скайсгіріте зазначила, що візит має на меті продемонструвати непохитну підтримку Литви Україні, яка залишається сильною навіть через три роки війни. Однак, дата візиту президента Литви до України поки що не оголошена.

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