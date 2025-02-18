На дні Гданської затоки в Польщі знайдено 100 кг кокаїну $14,7 млн

Польські прикордонники затримали 7 підозрюваних.

Фото: RMF24

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Прикордонники Польщі виявили мішки з кокаїном на дні Гданської затоки, вартість наркотиків оцінюється в 60 мільйонів злотих (14,7 мільйона доларів). У результаті операції було затримано семеро підозрюваних.

Згідно з повідомленням RMF24, прикордонники зазвичай регулярно перевіряють води затоки. Підозри виникли після того, як вони помітили незвичне плавання цивільних суден. За допомогою водолазів, вони витягли з дна затоки мішки, що містили наркотики.

Затримання фігурантів цієї справи відбулося на суші. Підозрювані, серед яких шестеро чоловіків та одна жінка, віком від 36 до 50 років, є жителями Поморського воєводства.

Слідство встановило, що зловмисники переправили близько 100 кг кокаїну з Південної Америки та планували реалізувати його в Польщі. Затриманим загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 20 років. Чотирьох ключових учасників помістили під варту на три місяці.

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