У Києві невропатолог ВЛК продавав діагнози, які дозволяли уникнути участі в бойових діях

Лікаря затримали під час отримання другої частини хабаря.

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У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру лікарю – невропатологу за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди від військовозобов’язаного.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у жовтні минулого року лікар-невропатолог, який є членом та спеціалістом ВЛК в Дніпровському районі столиці, оцінив у 2000 доларів США діагноз, який дозволить військовозобов’язаному уникнути участі у бойових діях.

«Чоловік на той час в плановому порядку проходив ВЛК та за гроші мав бути визнаний придатним до служби, не пов'язаної з участю в бойових діях та у разі мобілізації служив би в підрозділах тилового забезпечення», - заявили у прокуратурі.

Лікаря затримали під час отримання другої частини обумовленої суми – 40 тис. гривень.

У прокуратурі додали, лікарю вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 240 тис. гривень.